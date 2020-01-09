Теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале ATP Cup обыграл аргентинца Гвидо Пелью. Встреча завершилась за 1 час 39 минут в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:4). Россиянин в этой игре сделал 7 эйсов и реализовал 3 брей-пойнта.
Сборная России повела в счёте 1:0. Во второй игре встретятся Даниил Медведев и Диего Шварцман. В случае победы россиянина команда выйдет в полуфинал. Если пятая ракетка мира проиграет, то судьба встречи решится в парном разряде.
В полуфинал ранее вышла Австралия. Команда встретится с победителем пары Бельгия — Испания.
Другую пару составят победители встреч Аргентина — Россия и Сербия — Канада.
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