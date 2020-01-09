Мария Погребняк, жена футболиста "Урала" Павла Погребняка, рассказала о неподобающем поведении таксиста, который привёз её по неправильному адресу. Девушка утверждает, что водитель отказался объезжать дом и с криками выставил из машины.

"Я так испугалась, что не знала, что делать, и меня хватило только на то, чтобы включить запись видео. Он выкинул мои вещи из машины (я их потом собирала по асфальту, а там были подарки для наших победительниц) и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке", — заявила Погребняк.