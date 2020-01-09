Малкин включен в сборную десятилетия по версии международной федерации

Хоккеист Евегний Малкин включен в сборную прошедшего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Россиянин дважды становился чемпионом мира, еще два раза игрок завоевал две серебряные медали, один раз бронзовые.

В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. В тот раз хоккеист набрал 11 голов и 8 результативных передач.

Кроме Малкина, в сборную десятилетия попали: