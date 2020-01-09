Хоккеист Евегний Малкин включен в сборную прошедшего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Россиянин дважды становился чемпионом мира, еще два раза игрок завоевал две серебряные медали, один раз бронзовые.
В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. В тот раз хоккеист набрал 11 голов и 8 результативных передач.
Кроме Малкина, в сборную десятилетия попали:
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