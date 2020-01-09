На турнир для бойцов нестандартных размеров пригласят Кокляева

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что пригласит на турнир для бойцов нестандартных размеров стронгмена Михаила Кокляева. Для спортсмена это будет второй турнир в единоборствах. Ранее он уступил Александру Емельяненко в бою по правилам бокса в первом раунде.

"Мише мы обязательно сделаем предложение. Он один из тех, кто в представлении не нуждается. Его участие было бы воспринято на ура", - заявил Гаджиев в интервью "Спорт-Экспрессу".

FNG предполагает, что участие в турнире примут восемь бойцов. Соревнования пройдут по олимпийской системе: запланированы четвертьфиналы, полуфинал и финал.

Пока организация подписала контракт с одним бойцом. Им стал бразилец Зулузиньо, рост которого составляет 201 см.