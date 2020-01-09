Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что пригласит на турнир для бойцов нестандартных размеров стронгмена Михаила Кокляева. Для спортсмена это будет второй турнир в единоборствах. Ранее он уступил Александру Емельяненко в бою по правилам бокса в первом раунде.
"Мише мы обязательно сделаем предложение. Он один из тех, кто в представлении не нуждается. Его участие было бы воспринято на ура", - заявил Гаджиев в интервью "Спорт-Экспрессу".
FNG предполагает, что участие в турнире примут восемь бойцов. Соревнования пройдут по олимпийской системе: запланированы четвертьфиналы, полуфинал и финал.
Пока организация подписала контракт с одним бойцом. Им стал бразилец Зулузиньо, рост которого составляет 201 см.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.