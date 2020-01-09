Основной соперник Большунова в Кубке мира пропустит этап в Дрездене

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене. Гонки пройдут в немецком городе 11 и 12 января.

По информации NRK, Клебо в среду почувствовал боль в горле. Врачи советовали олимпийскому чемпиону пропустить старты. В составе команды его заменит Харальд Арнесен.

Кубок мира по лыжным гонкам

Клебо является основным соперником Александра Большунова в Кубке мира. В общем зачете россиянин опережает норвежца на 75 очков. На счету Большунова 1081 очко.

11 января в Дрездене состоится спринт свободным стилем. 12 января запланирован командный спринт.