"Ростов" подписал футболиста "Тамбова"

"Ростов" подписал контракт с защитником "Тамбова" Максимом Осипенко. Соглашение рассчитано на 4,5 года, сообщает пресс-служба донского клуба.

Осипенко в этом сезоне провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Также в активе 25-летнего футболиста выступления за "Иртыш" и "Факел".

Чемпионат России по футболу возобновится 1 марта. "Ростов" в таблице РПЛ занимает третье место. В 19 играх команда набрала 34 очка.