Команда Австралии стала первым полуфиналистом ATP Cup

Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал ATP Cup. Команда победила Великобританию со счетом 2:1.

Ник Кирьос ранее обыграл Кэмерона Норри (6:2, 6:2), а Алекс Де Минор уступил Даниэлю Эвансу (6:7, 6:4, 6:7). Судьба встречи решалась в парном разряде. Минор и Кирьос победили Джейми Маррея и Джо Солсбери - 3:6, 6:3, 18:16.

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В полуфинале Австралия встретится с победителем пары Бельгия - Испания.

Другую пару составят победители встреч Аргентина - Россия, Сербия - Канада.