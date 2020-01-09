Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16.30 по московскому времени начнется женский спринт.

Гонку откроет российская спортсменка Светлана Миронова. 23-й стартовый номер получила Лариса Куклина, 39-й - Кристина Резцова, 55-й - Ирина Старых, 97-й - Анастасия Поршнева.

Общий зачет Кубка мира

В общем зачете кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер (304 очка), второй идет норвежка Тириль Экхофф (287), третье - Ингрид Тандерволд (282). Россиянки располагаются в рейтинге следующим образом:

10. Светлана Миронова (180).

15. Екатерина Юрлова (145).

24. Лариса Куклина (111).

41. Кристина Резцова (45).

43. Тамара Воронина (44).

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В четверг состоится одна гонка. Остальные пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. В программе этапа запланированы: