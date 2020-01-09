В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16.30 по московскому времени начнется женский спринт.
Гонку откроет российская спортсменка Светлана Миронова. 23-й стартовый номер получила Лариса Куклина, 39-й - Кристина Резцова, 55-й - Ирина Старых, 97-й - Анастасия Поршнева.
В общем зачете кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер (304 очка), второй идет норвежка Тириль Экхофф (287), третье - Ингрид Тандерволд (282). Россиянки располагаются в рейтинге следующим образом:
В четверг состоится одна гонка. Остальные пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. В программе этапа запланированы:
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.