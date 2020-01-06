Бывший финалист Уимблдона Кевин Андерсон заявил, что все еще способен победить в Большом Шлеме, после того, как заработал свою первую победу с тех пор, как перенёс операцию на колене.
33-летний теннисист уступил Новаку Джоковичу в субботу, когда он впервые с июля вышел на поле, но одержал победу над Кристианом Гариным в понедельник.
Таким образом Южная Африка одержала свою первую победу на стартовом турнире 24 команд.
Андерсон, который проиграл Джоковичу в финале Уимблдона 2018 года, получил травму колена во время прошлогоднего турнира в клубе "All England".
Он пропустил в итоге остаток сезона 2019 года и пережил хирургическую операцию в сентябре. Тем не менее, на прошедших матчах Андерсон был близок к своей лучшей форме.
Теннисист заявил, что хотел бы одержать победу в туре серии "Мастерс" и чувствует в себе достаточно сил для этого.
"А потом, очевидно, главный приз в теннисе: Большой Шлем. Я уже дважды доходил до финала. Это и есть моя конечная цель", — добавил Андерсон.
С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.