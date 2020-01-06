Кевин Андерсон планирует одержать победу в Большом Шлеме

Бывший финалист Уимблдона Кевин Андерсон заявил, что все еще способен победить в Большом Шлеме, после того, как заработал свою первую победу с тех пор, как перенёс операцию на колене.

33-летний теннисист уступил Новаку Джоковичу в субботу, когда он впервые с июля вышел на поле, но одержал победу над Кристианом Гариным в понедельник.

Таким образом Южная Африка одержала свою первую победу на стартовом турнире 24 команд.

Андерсон, который проиграл Джоковичу в финале Уимблдона 2018 года, получил травму колена во время прошлогоднего турнира в клубе "All England".

Он пропустил в итоге остаток сезона 2019 года и пережил хирургическую операцию в сентябре. Тем не менее, на прошедших матчах Андерсон был близок к своей лучшей форме.

Теннисист заявил, что хотел бы одержать победу в туре серии "Мастерс" и чувствует в себе достаточно сил для этого.