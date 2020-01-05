Россия победила США в теннисном ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев в матче ATP Cup победил американца Джона Изнера со счетом 6:3, 6:1. Матч проходил в австралийском Перте в рамках группы D.

Эта победа стала второй для россиян в игре с США. Ранее Карен Хачанов победил Тэйлора Фритца. Таким образом, команда России одержала победу над американцами. Позже Хачанов и Медведев сыграют парный матч со сборной США, который и определит итоговый счет.

ATP Cup 2020

Ранее Россия со счетом 3:0 победила Италию. В последней игре россияне сыграют против норвежцев. В случае победы команда выйдет в четвертьфинал.