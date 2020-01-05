Непряева стала второй в общем зачете "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в общем зачете "Тур де Ски". Выиграла тур норвежка Тереза Йохауг.

В последней гонке тура, горном масс-старте Непряева финишировала четвертой с отставанием от Йохауг на 57 секунд. Это позволило россиянке опередить в общем зачете норвежек Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен и Хайди Венг.

Карьера Натальи Непряевой

24-летняя Непряева в Кубке мира финишировала на подиуме 12 раз. На её счету 1 победа, 7 серебряных медалей и 4 бронзовые.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Непряева завоевала бронзовую медаль в эстафете.

На чемпионате мира-2019 в Зефельде россиянка взяла бронзу в скиатлоне и эстафете.