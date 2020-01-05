Российский лыжник Легков выиграл "Тур де Ски" для любителей

Олимпийский чемпион Александр Легков выиграл "Тур де Ски" для любителей. В масс-старте в гору он опередил итальянского спортсмена на 29 секунд. Третье место занял российский тренер Сергей Турышев.

5 января вечером на старт финишной гонки выйдут профессионалы. Перед масс-стартом в гору в общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо. На 3 секунды от него отстает Сергей Устюгов, на 15 - Александр Большунов.

Карьера Александра Легкова

Легков одержал шесть побед в рамках Кубка мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал золотую и серебряную медали. На чемпионатах мира завоевал две награды - серебро и бронзу.

После допингового скандала Легков объявил о завершении карьеры. Затем лыжник дважды выиграл "Тур де Ски" для любителей.