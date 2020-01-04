Задержаны "колдуны", укравшие у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей

Стало известно о задержании мошенников, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги.

Напомним, что Аделина Сотникова была вынуждена обратиться за помощью к сотрудникам полиции после того, как перевела 2 млн рублей за 9 дистанционных сеансов "колдунье". Позже выяснилось, что в Москве работала банда мошенников. Женщина, руководитель преступной группировки, уехала на Украину.

Ранее сообщалось, что известная фигуристка стала жертвой мошенников. Она хотела решить личные проблемы с помощью магии.