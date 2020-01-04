Российская лыжница Наталья Непряева не смогла навязать борьбу соперницам в финале спринта на "Тур де Ски". Причиной стало падение российской спортсменки после контакта с норвежкой Астрид Якобсен.
Соперница угодила своей палкой в лыжу Непряевой, после чего та упала и не смогла догнать соперниц. В итоге она финишировала шестой с отставанием в 15 секунд.
Непряева в общем зачете "Тур де Ски" занимает третье место. Она отстает от Терезы Йохауг на 14 секунд, а от Якобсен на 11.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.