Нападающий "Витесса" Рой Беренс рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким. Голландский футболист заявил, что российский специалист не давал ему места в составе.
Слуцкий возглавлял "Витесс" с июля 2018 по ноябрь 2019 года. Беренс за это время выходил на поле 26 раз и забил два гола.
"Я высказывал тренеру свое видение того, как должна играть команда, ведь я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл нападающего, но Слуцкий придерживался своего плана. Он заявил, что у него иное мнение и больше я не входил в его планы.
Это лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я же надеялся на поддержку моих одноклубников, но в футболе все в первую очередь думают только о себе. Так устроен мир. Я делал то, что считал правильным - дальнейшее же было результатом этих действий", - заявил Беренс в интервью Vitesse Insider.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.