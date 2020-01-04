Футболист "Витесса" рассказал о конфликте со Слуцким

Нападающий "Витесса" Рой Беренс рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким. Голландский футболист заявил, что российский специалист не давал ему места в составе.

Слуцкий возглавлял "Витесс" с июля 2018 по ноябрь 2019 года. Беренс за это время выходил на поле 26 раз и забил два гола.