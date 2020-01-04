WADA назвало сумму, которую Россия заплатит в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет платеж России в 2020 году. В пресс-службе организации на запрос ТАСС сообщили, что размер выплаты составит 1,016 млн долларов. Взнос был увеличен на 8% по сравнению с 2019 годом.

В декабре WADA внедрило санкции против России из-за скандала с возможными махинациями с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Команда России не сможет выступать под собственным флагом на протяжении четырех лет.

Россия не согласилась с санкциями. РУСАДА направило документ о несогласии с санкциями. Теперь точку в этом деле поставит Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). Дело будет рассмотрено до апреля.