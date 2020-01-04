Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет платеж России в 2020 году. В пресс-службе организации на запрос ТАСС сообщили, что размер выплаты составит 1,016 млн долларов. Взнос был увеличен на 8% по сравнению с 2019 годом.
В декабре WADA внедрило санкции против России из-за скандала с возможными махинациями с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Команда России не сможет выступать под собственным флагом на протяжении четырех лет.
Россия не согласилась с санкциями. РУСАДА направило документ о несогласии с санкциями. Теперь точку в этом деле поставит Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). Дело будет рассмотрено до апреля.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.