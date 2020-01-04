Хоккеисты Самсонов и Кузнецов признаны звездами дня в НХЛ

НХЛ назвала три звезды игрового дня. Первой стал нападающий "Далласа" Джо Павелски, который записал на свой счет шайбу и передачу.

Второй звездой признан российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов. Он отразил 38 бросков по собственным воротам.

Третья звезда дня - форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов. Он в победной игре с "Каролиной" (4:3) забил гол и сделал результативную передачу.