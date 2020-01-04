У французской фигуристки в допинг-пробе обнаружен кокаин

Французская фигуристка Лорин Лекавалье сдала положительную допинг-пробу. В её анализах были найдены следы кокаина. В этом сезоне Лекавалье не выходила на лед. О дисквалификации фигуристки пока ничего не известно, сообщает L'Équipe.

Карьера Лорин Лекавалье

Лекавалье выступает во взрослом катании с сезона-2013/14. Лучший результат на чемпионате мира - 14-е место, на чемпионате Европы - пятое. На этапах серии Гран-при спортсменка не поднималась выше пятой строчки.