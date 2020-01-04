"Вашингтон" победил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Кэпиталз" забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
На счету форварда также результативная передача. По одному пасу также на счёту Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Голкипер Илья Самсонов отыграл весь матч и отразил 38 бросков из 41.
Форвард "Каролины" Андрей Свечников сделал две результативные передачи и стал участником конфликта с хоккеистами "Вашингтона". Во время ссоры нападающий "Кэпиталз" Ник Дауд выхватил у Свечникова клюшку и выбросил её за пределы льда.
НХЛ признала Самсонова, Свечникова и Кузнецова тремя звездами матча.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.