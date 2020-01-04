Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" победить "Каролину"

"Вашингтон" победил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Одну из шайб в составе "Кэпиталз" забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

На счету форварда также результативная передача. По одному пасу также на счёту Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. Голкипер Илья Самсонов отыграл весь матч и отразил 38 бросков из 41.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников сделал две результативные передачи и стал участником конфликта с хоккеистами "Вашингтона". Во время ссоры нападающий "Кэпиталз" Ник Дауд выхватил у Свечникова клюшку и выбросил её за пределы льда.

НХЛ признала Самсонова, Свечникова и Кузнецова тремя звездами матча.