Молодежная хоккейная команда РФ вышла в полуфинал чемпионата мира

Российская молодежная сборная по хоккею в четвертьфинале одержала победу над командой Швейцарии и прошла в полуфинал чемпионата мира.

Игра закончилась уверенной победой россиян со четом 3:1. Дважды забил в ворота соперников Дмитрий Воронков и еще одину голевую шайбу в швейцарские ворота отправил Александр Хованов. В команде Швейцарии отличился Гаэтан Жобен.

По итогам группового этапа сборная России занимает третье место в группе B.

Швейцарцы теперь находятся на второй строчке в группе после Швеции.

Пятнадцать раз побеждали швейцарцев

Известно, что Россия и Швейцария сыграли 18 раз. Россияне одержали 15 побед, две встречи завершились вничью и один раз победили швейцарские хоккеисты.

Российская команда пробилась в четвертьфинал благодаря победе над командой Германии. Игра, проходившая 31 декабря, завершилась со счетом 6:1.

Напомним, в группе прошло несколько матчей. В одом из них 29 декабря Россия уступила США, а 28 декабря обыграла Канаду.