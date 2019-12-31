Сборная России победила Германию в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2020. Встреча в чешской Остраве завершилась со счетом 6:1.
5 очков (2 шайбы и 3 передачи) набрал нападающий Кирилл Марченко. Дубль на счету Павла Дорофеева, еще по одной шайбе забросили Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко.
Сборная России оформила выход в плей-офф МЧМ. Команда набрала 6 очков в группе, победив также Канаду. Неудачно команда выступила в матчах с Чехией и США.
Россия может занять третье или четвертое место в группе В. Соперник команды по четвертьфиналу определится позже. Команда Валерия Брагина может в встретиться с Финляндией, Швейцарией или Швецией и точно не сыграет против Словакии.
Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января, полуфиналы - 4 числа. Матч за 3-е место и финал пройдут 5 января.
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