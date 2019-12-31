Россия разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ-2020

Сборная России победила Германию в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2020. Встреча в чешской Остраве завершилась со счетом 6:1.

5 очков (2 шайбы и 3 передачи) набрал нападающий Кирилл Марченко. Дубль на счету Павла Дорофеева, еще по одной шайбе забросили Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко.

Сборная России оформила выход в плей-офф МЧМ. Команда набрала 6 очков в группе, победив также Канаду. Неудачно команда выступила в матчах с Чехией и США.

Плей-офф МЧМ-2020

Россия может занять третье или четвертое место в группе В. Соперник команды по четвертьфиналу определится позже. Команда Валерия Брагина может в встретиться с Финляндией, Швейцарией или Швецией и точно не сыграет против Словакии.

Четвертьфинальные матчи состоятся 2 января, полуфиналы - 4 числа. Матч за 3-е место и финал пройдут 5 января.