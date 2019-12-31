Загитова на новогодних праздниках будет отдыхать два дня

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой рассказал о планах спортсменки на новогодние праздники. По его словам, олимпийская чемпионка будет отдыхать только два дня.

"У Алины сейчас шоу, и у нее нет времени ездить в Ижевск. Так что будем отмечать всей семьей Новый год в Москве. Традиционно мы его всегда всей семьей отмечаем", — приводит слова Загитова udmurt.media.

2 января Загитова вернется к работе. 13 декабря фигуристка объявила о приостановлении карьеры и пропуске чемпионата России. В текущем сезоне Загитова выступала в серии Гран-при, где на этапах занимала второе и третье места соответственно, а в финале серии заняла последнее, шестое место.