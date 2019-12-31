Российские лыжники заняли весь пьедестал в разделке на "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в гонке на 15 км с раздельным стартом на "Тур де Ски". Забег свободным стилем состоялся в Тоблахе. Устюгов показал время 31 минута 2,5 секунды.

Второй результат с отставанием в 22,6 секунды показал россиянин Иван Якимушкин. Третье время у еще одного нашего лыжника Александра Большунова - отставание 29,0 секунды.

Артем Мальцев финишировал шестым, Андрей Мельниченко - седьмым, Денис Спицов - десятым, Андрей Ларьков - 31-м, Глеб Ретивых - 54-м.

Лидер зачета "Тур де Ски" после двух этапов Йоханнес Клебо из Норвегии показал только 17-й результат с отставанием в 1 минуту 11,4 секунды.