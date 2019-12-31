3 января в Австралии стартует первый розыгрыш турнира ATP Cup, нового в теннисном календаре. Сборная России на этом Кубке сыграет в группе D с командами Италии, США и Норвегии.
Лучшая сборная выйдет в 1/4 финала. Вторая команда имеет шансы на плей-офф, если будет одной из двух лучших при сравнении с другими квартетами.
Основными игроками сборной России станут Даниил Медведев и Карен Хачанов. Они проведут по одному одиночному матчу, а также парный поединок с каждым из соперников. Резервным теннисистом заявлен Теймураз Габашвили.
Российская команда начнет матчем против Италии, а продолжит играми с США и Норвегией.
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