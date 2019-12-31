ATP Cup 2020: опубликовано расписание матчей сборной России

3 января в Австралии стартует первый розыгрыш турнира ATP Cup, нового в теннисном календаре. Сборная России на этом Кубке сыграет в группе D с командами Италии, США и Норвегии.

Лучшая сборная выйдет в 1/4 финала. Вторая команда имеет шансы на плей-офф, если будет одной из двух лучших при сравнении с другими квартетами.

Основными игроками сборной России станут Даниил Медведев и Карен Хачанов. Они проведут по одному одиночному матчу, а также парный поединок с каждым из соперников. Резервным теннисистом заявлен Теймураз Габашвили.

Российская команда начнет матчем против Италии, а продолжит играми с США и Норвегией.

Расписание матчей сборной России на ATP Cup 2020

3 января. Россия - Италия

12.30 Даниил Медведев - Фабио Фоньини

14.30 Карен Хачанов - Стефано Травалья

15.30 Парный матч

5 января. Россия - США

12.30 Даниил Медведев - Джон Иснер

14.30 Карен Хачанов - Тейлор Фритц

15.30 Парный матч

7 января. Россия - Норвегия