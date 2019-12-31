ФИФА в 2020 году может изменить правило определения офсайда

ФИФА может изменить правила футбола в 2020 году в части, которая касается определения положения офсайда ("вне игры"). Федерация предлагает фиксировать офсайд только в том случае, если есть "очевидный просвет" между футболистами.

В настоящее время офсайд определяется, если любая часть тела атакующего игрока находится ближе к воротам, чем обороняющийся. Такая трактовка зачастую вызывает споры, а арбитрам необходимо пользоваться видеоповторами, чтобы точно определить "вне игры".

Кто изменяет правила футбола

Регулированием правил футбола занимается Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), в состав которого входят по одному представителю Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также четыре человека от ФИФА.

Решение об изменении правил принимается как минимум шестью голосами из восьми. Годовое общее собрание членов ИФАБ, на котором обсуждаются и принимаются изменения, традиционно проходит в феврале или марте. Новые правила вступают в силу с 1 июля.