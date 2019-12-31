В сети опубликовано видео Первого канала, которое было снято за кулисами чемпионата России по фигурному катанию. В ролик попали эмоции Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой, а также их тренеров. На видео также показано поведение Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой и других фигуристок за кадром.
Напомним, чемпионат России выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, третье - Александра Трусова. Четвертый результат показала Елизавета Туктамышева.
Евгения Медведева снялась с чемпионата после того, как у нее был поврежден ботинок. Алина Загитова еще до турнира объявила о приостановке карьеры.
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