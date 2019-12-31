Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео

В сети опубликовано видео Первого канала, которое было снято за кулисами чемпионата России по фигурному катанию. В ролик попали эмоции Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой, а также их тренеров. На видео также показано поведение Елизаветы Туктамышевой, Евгении Медведевой и других фигуристок за кадром.



За кулисами чемпионата России (видео Первого канала).

Напомним, чемпионат России выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, третье - Александра Трусова. Четвертый результат показала Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева снялась с чемпионата после того, как у нее был поврежден ботинок. Алина Загитова еще до турнира объявила о приостановке карьеры.