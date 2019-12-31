Шубенков, Ласицкене и Сидорова отреагировали на ответ ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова ранее направили открытое письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Поводом для острых вопросов стало снятие Марии Купцовой с поста главы комитета спортсменов организации.

На это руководство ВФЛА ответило приглашением легкоатлетов на встречу. Легкоатлеты остались недовольны этим и сегодня дали свой ответ на страницах в Instagram.

Ответ Ласицкене

"Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсмену. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем", — написала Ласицкене.

Ответ Шубенкова

"Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме", — написал Шубенков.

Ответ Сидоровой