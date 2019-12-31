Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова ранее направили открытое письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Поводом для острых вопросов стало снятие Марии Купцовой с поста главы комитета спортсменов организации.
На это руководство ВФЛА ответило приглашением легкоатлетов на встречу. Легкоатлеты остались недовольны этим и сегодня дали свой ответ на страницах в Instagram.
"Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсмену. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем", — написала Ласицкене.
"Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме", — написал Шубенков.
"Уважаемое руководство ВФЛА, ответом это назвать сложно. Молчание и затягивание времени — наша главная претензия, вы отвечаете тем же самым снова и снова. Ответы на заданные вопросы хотим получить не только мы трое, а все спортсмены и тренеры. Жаль, что вы не хотите этого понимать", — написала Сидорова.
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