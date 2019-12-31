"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Оттаву" со счетом 5:2. Российский нападающий Евгений Малкин сделал в этой игре дубль, а также одну результативную передачу. В этом сезоне форвард набрал 38 очков: 11 шайб и 27 передач.
За хоккеем в НХЛ можно следить всю новогоднюю ночь. В 21.00 по Москве на лед выйдет Александр Овечкин. С учётом возможного овертайма или серии буллитов матч "Вашингтона" и "Айлендерс" закончится под самый Новый год.
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