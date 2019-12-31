Малкин помог "Питтсбургу" победить, Овечкин выйдет на лед под Новый год

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Оттаву" со счетом 5:2. Российский нападающий Евгений Малкин сделал в этой игре дубль, а также одну результативную передачу. В этом сезоне форвард набрал 38 очков: 11 шайб и 27 передач.

За хоккеем в НХЛ можно следить всю новогоднюю ночь. В 21.00 по Москве на лед выйдет Александр Овечкин. С учётом возможного овертайма или серии буллитов матч "Вашингтона" и "Айлендерс" закончится под самый Новый год.

Расписание НХЛ в новогоднюю ночь (мск)

21.00 (31 декабря):

"Вашингтон" — "Айлендерс".

"Нью-Джерси" — "Бостон".

23.00:

"Вегас" — "Анахайм".

02.00 (1 января):

"Миннесота" — "Торонто".

03.00:

"Баффало" — "Тампа-Бэй".

"Каролина" — "Монреаль".

"Коламбус" — "Флорида".

"Детройт" — "Сан-Хосе".

04.00:

"Колорадо" — "Виннипег".

05.00: