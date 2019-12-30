Назван транслятор боя Нурмагомедов - Фергюсон в России

Телеканал "РЕН ТВ" заключил контракт на показ боёв UFC. 19 января в прямом эфире будет транслироваться поединок Конор Макгрегор - Дональд Серроне, который состоится в рамках UFC 246.

19 апреля на турнире UFC 249 пройдет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Этот поединок так же покажет "РЕН ТВ", сообщает Sports.ru.

Ранее "РЕН ТВ" показывал турнир UFC в Москве, который состоялся 9 ноября. Также канал транслировал бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева по правилам бокса. Это событие стало для канала самым рейтинговым в уходящем году.

Напомним, для россиянина бой с Фергюсоном станет 29-м в его бойцовской карьере. Ранее он одержал 28 побед.