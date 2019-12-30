Телеканал "РЕН ТВ" заключил контракт на показ боёв UFC. 19 января в прямом эфире будет транслироваться поединок Конор Макгрегор - Дональд Серроне, который состоится в рамках UFC 246.
19 апреля на турнире UFC 249 пройдет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Этот поединок так же покажет "РЕН ТВ", сообщает Sports.ru.
Ранее "РЕН ТВ" показывал турнир UFC в Москве, который состоялся 9 ноября. Также канал транслировал бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева по правилам бокса. Это событие стало для канала самым рейтинговым в уходящем году.
Напомним, для россиянина бой с Фергюсоном станет 29-м в его бойцовской карьере. Ранее он одержал 28 побед.
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