"Путин в Шеффилде зашел на ура": Лемтюгов рассказал о шоу с маской

Хоккеист английского "Шеффилда" Николай Лемтюгов рассказал о том, как в Британии отреагировали на его шоу с маской Владимира Путина. Россиянин в октябре вышел на лед в маске с изображением президента РФ, чем вызвал ажиотаж в СМИ.

В игре против "Манчестер Шторм" он сделал хет-трик и был признан лучшим хоккеистом. По словам Лемтюгова, он хотел повеселить зрителей.

"В Англии есть такая фишка: MVP должен как-то развлечь зрителей. Устроить мини-шоу, все дела. Вдруг администратор "Шеффилда" дает маску Путина и говорит: "Жена просила тебе передать. Сказала, ты знаешь, что с ней делать!" Ну, у меня не осталось выбора, ха-ха! И партнеры по команде говорят: "Давай, Ники, будет круто!" Думаю: "Ну, ок". И как только я нацепил маску Путина, зал просто взорвался. Болельщики были в экстазе. Потом мне несколько недель подряд писали в директ "Инстаграма": "Лемти, это был лучший перфоманс в истории". В общем, Путин в Шеффилде зашел на ура", — заявил Лемтюгов в интервью Sport24.

Также хоккеист заявил, что не ожидал негативной реакции на свой поступок со стороны россиян. По словам Лемтюгова, он получил множество комментариев с осуждением.