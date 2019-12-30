Тьерри Анри может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Монреаля" Тьерри Анри может возглавить футбольный клуб "Барселона". Каталонцы ведут поиски возможного сменщика Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es.

Француз выступал за "Барселону" и сохранил хорошие отношения с клубом, а также некоторыми игроками и техническим директором Эриком Абидалем. В будущем на него рассчитывают как на главного тренера. Впрочем, отставка испанского специалиста Вальверде вряд ли состоится в этом сезоне.

Тьерри Анри возглавил"Монреаль Импэкт" 14 ноября. 42-летний специалист пришёл в американскую команду после своего тренерского дебюта в "Монако", где из-за конфликта с рядом игроков был временно отстранён от обязанностей главного тренера команды, а на следующий день уволен.