Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган назвал место проведения следующего национального чемпионата. Турнир состоится с 22 по 27 декабря в Челябинске.

Ранее чемпионат России проводился в Челябинске в 1993 и 2016 годах. В 2019 году национальное первенство состоялось в Красноярске.

Согласно критериям ФФККР, национальный чемпионат является контрольным стартом при формировании состава на чемпионат Европы. Напрямую в заявку сборной попадают фигуристы, занявшие два первых места на национальном первенстве, обладателя третьей путевки определяет тренерский совет.