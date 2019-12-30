Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу "Спящая красавица", в котором она принимает участие. Некоторые болельщики хотели сфотографироваться с фигуристкой, обняв её. Но реакция спортсменки была раздражительной. Она одернула болельщицу, сообщает "Чемпионат".



Загитова одернула фанатку во время автогрф-сессии.

Ранее Загитова объявила о приостановке карьеры. Она не выступила на чемпионате России, который является отборочным этапом к чемпионату Европы.

Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.