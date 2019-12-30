Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу "Спящая красавица", в котором она принимает участие. Некоторые болельщики хотели сфотографироваться с фигуристкой, обняв её. Но реакция спортсменки была раздражительной. Она одернула болельщицу, сообщает "Чемпионат".
Ранее Загитова объявила о приостановке карьеры. Она не выступила на чемпионате России, который является отборочным этапом к чемпионату Европы.
Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.
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