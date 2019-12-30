Отец Нурмагомедова не советует Емельяненко и Кадырову выходить в ринг

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, высказал свое мнение о возможном поединке Александра Емельяненко и Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни предложил провести бой по правилам бокса.

Скорее всего, предложение Кадырова в Instagram было шуткой, но глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов организовать бой. Ранее федерация провела поединок Александра Емельяненко и тяжелоатлета Михаила Кокляева.

По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, такой бой проводить не стоит.