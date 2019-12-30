Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, высказал свое мнение о возможном поединке Александра Емельяненко и Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни предложил провести бой по правилам бокса.
Скорее всего, предложение Кадырова в Instagram было шуткой, но глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов организовать бой. Ранее федерация провела поединок Александра Емельяненко и тяжелоатлета Михаила Кокляева.
По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, такой бой проводить не стоит.
"Это не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший. В физическом плане он — один из самых крепких среди чиновников", — заявил тренер в интервью "СЭ".
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