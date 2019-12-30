Портал MMA Junkie, специализирующийся на смешанных единоборствах, опубликовал свою версию лучших бойцов десятилетия. Россиянин Хабиб Нурмагомедов занимает восьмое место.
Действующего чемпиона UFC опередил ирландец Конор Макгрегор, которого Хабиб победил в сентябре 2018 года. Боец, обладавший титулами в двух категориях, занял пятую строчку.
Лидирует в рейтинге чемпион UFC Джон Джонс. Также в списке Деметриус Джонсон, Даниэль Кормье, Жорж Сен-Пьер, Аманда Нуньес, Ронда Роузи, Жозе Алду и Макс Холлоуэй.
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