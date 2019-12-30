Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия

Портал MMA Junkie, специализирующийся на смешанных единоборствах, опубликовал свою версию лучших бойцов десятилетия. Россиянин Хабиб Нурмагомедов занимает восьмое место.

Действующего чемпиона UFC опередил ирландец Конор Макгрегор, которого Хабиб победил в сентябре 2018 года. Боец, обладавший титулами в двух категориях, занял пятую строчку.

Лидирует в рейтинге чемпион UFC Джон Джонс. Также в списке Деметриус Джонсон, Даниэль Кормье, Жорж Сен-Пьер, Аманда Нуньес, Ронда Роузи, Жозе Алду и Макс Холлоуэй.

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