Бывший мини-футболист сборной России Погорелов погиб в ДТП

Бывший мини-футболист сборной России Кирилл Погорелов погиб в ДТП. Инцидент произошел в центре Москвы на улице Садовая-Кудринская, сообщает АГН "Москва".

По словам источника, футболист на автомобиле BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Toyota Camry. Автомобиль спортсмена затем отлетел и врезался в два других автомобиля. Водитель и пассажир были госпитализированы.

С 2005 года Погорелов выступал за "Норильский Никель". В 2008 году в составе молодёжной сборной России он стал победителем чемпионата Европы. В составе взрослой сборной России он принял участие в нескольких товарищеских матчах.