СБР назвал биатлонистов, отобравшихся на Кубок IBU

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о том, какие спортсмены отобрались на январские этапы Кубка IBU. Состав участников был определен на основании результатов "Ижевской винтовки".

С мужской командой на Кубок IBU отправятся:

Алексей Слепов.

Вадим Филимонов.

Ильназ Мухамедзянов.

Ранее в сборную попали Кирилл Стрельцов, Семен Чусилов и Василий Томшин.

В состав женской команды пробились:

Ульяна Кайшева.

Виктория Сливко.

Ранее места в команде получили Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.