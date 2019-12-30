Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о том, какие спортсмены отобрались на январские этапы Кубка IBU. Состав участников был определен на основании результатов "Ижевской винтовки".
С мужской командой на Кубок IBU отправятся:
Ранее в сборную попали Кирилл Стрельцов, Семен Чусилов и Василий Томшин.
В состав женской команды пробились:
Ранее места в команде получили Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.
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