Загитова соскучилась по соревнованиям и прислала сообщение Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова прислала сообщение своему тренеру Этери Тутберидзе. В СМС спортсменка сообщила, что соскучилась по соревнованиям.

Загитова ранее объявила о приостановке карьеры. Спортсменка не приняла участие в чемпионате России, который на выходных завершился в Красноярске.

Чемпионат России выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, третье — Александра Трусова. Четвертой стала Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева в короткой программе показала пятый результат, но не вышла на произвольную. На тренировке спортсменка повредила ботинки, поэтому не смогла сделать прокат.