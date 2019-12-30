Российская фигуристка Алина Загитова прислала сообщение своему тренеру Этери Тутберидзе. В СМС спортсменка сообщила, что соскучилась по соревнованиям.
Загитова ранее объявила о приостановке карьеры. Спортсменка не приняла участие в чемпионате России, который на выходных завершился в Красноярске.
Чемпионат России выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, третье — Александра Трусова. Четвертой стала Елизавета Туктамышева.
Евгения Медведева в короткой программе показала пятый результат, но не вышла на произвольную. На тренировке спортсменка повредила ботинки, поэтому не смогла сделать прокат.
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