Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершил бой с американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии в первом раунде, нокаутировав соперника. Это 15-я победа нокаутом для Емельяненко.
Примечательно, что на взвешивании перед боем американец оказался тяжелее российского бойца почти на 11 килограммов. Бой с Квинтоном Джексоном - это первый из трех боев, который предусматривает новый контракт Федора Емельяненко с Bellator.
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