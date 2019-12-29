Емельяненко нокаутировал оппонента в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершил бой с американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии в первом раунде, нокаутировав соперника. Это 15-я победа нокаутом для Емельяненко.

Примечательно, что на взвешивании перед боем американец оказался тяжелее российского бойца почти на 11 килограммов. Бой с Квинтоном Джексоном - это первый из трех боев, который предусматривает новый контракт Федора Емельяненко с Bellator.