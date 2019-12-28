Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ

Капитан команды Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин рассказал, что отказался от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги, который запланирован на январь 2020 года. По словам хоккеиста, ему необходимо перестать игнорировать свое тело и подготовиться ко второму сезону.

"Я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на других вещах", - сообщил Овечкин.

Примечательно, что в 2019 году хоккеист также отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ за что был дисквалифицирован на один матч.