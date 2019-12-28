Российская фигуристка Евгения Медведева попросила прощения у своих болельщиков за то, что холодно отреагировала на их поддержку после проката на чемпионате России по фигурному катанию, который прошел накануне в Красноярске.
Спортсменка призналась, что выступление на чемпионаты было для нее очень сложным. Она также рассказала, что получила в этот день огромную поддержку от болельщиков. Примечательно, что по итогам чемпионата Евгения Медведева заняла пятое место в турнирной таблице.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.