На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Лучший прокат показала Алена Косторная, которая превзошла мировой рекорд с оценкой 89,86.
Второй результат показала Анна Щербакова с результатом 79,93. Третьей стала Александра Трусова, которая получила оценку 76,46.
Елизавета Туктамышева набрала 75,74 и заняла пятое место. Приехавшая из Канады Евгения Медведева получила от судей 71,08.
Место в последней разминке на произвольную программу заняла также Анастасия Гулякова. Всего на лёд вышли 17 спортсменок. Борьба за медали в Красноярске у женщин начнется в 15.00 28 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.