Косторная выиграла короткую программу ЧР, Медведева - пятая

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у женщин. Лучший прокат показала Алена Косторная, которая превзошла мировой рекорд с оценкой 89,86.



Короткая программа Косторной на ЧР в Красноярске.

Второй результат показала Анна Щербакова с результатом 79,93. Третьей стала Александра Трусова, которая получила оценку 76,46.

Елизавета Туктамышева набрала 75,74 и заняла пятое место. Приехавшая из Канады Евгения Медведева получила от судей 71,08.

Место в последней разминке на произвольную программу заняла также Анастасия Гулякова. Всего на лёд вышли 17 спортсменок. Борьба за медали в Красноярске у женщин начнется в 15.00 28 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины, короткая программа

Алена Косторная - 89,96 Анна Щербакова - 79,93 Александра Трусова - 76,46 Елизавета Туктамышева - 75,74 Евгения Медведева - 71,08 Анастасия Гулякова - 66,85 Анна Фролова - 66,45 Валерия Шульская - 66,17 Станислава Константинова - 66,00 Серафима Саханович - 65,42 Софья Самодурова - 64,38 Анастасия Губанова - 60,87 Елизавета Нугуманова - 60,01 Ксения Синицына - 59,72 Ксения Цибинова - 58,84 Анастасия Грачева - 56,47 Мария Талалайкина - 50,91

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости