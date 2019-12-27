Юрист Пацев рассказал, как CAS будет рассматривать дело WADA и России

Юрист Артем Пацев в интервью "Правде.Ру" рассказал о тонкостях работы Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Сегодня РУСАДА передало в WADA свое несогласие с санкциями. Через некоторое время должно начаться рассмотрение дела WADA и России.

"Теперь WADA передаст этот вопрос на разрешение в Спортивный арбитражный суд Лозанны. WADA передает вопрос на разрешение. Кто будет представлять Россию, я понятия не имею. Это надо у Гануса спросить, он же не согласен, в смысле РУСАДА несогласно. Надо у него уточнить. Кто-то будет, наверное. Вряд ли сам Ганус. Процедура простая: WADA подает эти материалы, а потом дают время для российской стороны, чтобы та представила свои доводы, возражения. После чего уже арбитры собираются, заседают и выносят какое-то решение. Очень просто", - заявил Пацев.

Отметим, Пацев защищал российских спортсменов в CAS по жалобе на лишение медалей Сочи-2014, а также Виталия Мутко по делу об отстранении от Олимпийских игр. Оба дела были выиграны.