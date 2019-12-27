"Рубин" договорился с "Краснодаром" о покупке Игнатьева

"Рубин" и "Краснодар" договорились о переходе нападающего "быков" Ивана Игнатьева. Форвард уже проходит медосмотр в Казани. Краснодарцы получат за игрока 7 млн евро, сообщает журналист Сергей Егоров в Telegram.

На 20-летнего форварда претендовали также "Зенит" и московское "Динамо". Условия "Рубина" были более выгодными.

Напомним, в декабре "Рубин" возглавил Леонид Слуцкий. СМИ сообщали, что тренер получил гарантии того, что команда получит хороший бюджет.

Карьера Ивана Игнатьева

Игнатьев занимался в академии "Краснодара". За молодежную команду клуба сыграл 60 матчей, забив 54 гола. В сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА с 10 голами.

За основной состав "Краснодара" отыграл 50 матчей, в которых забил 17 мячей.