Косторная в Красноярске побила мировой рекорд в короткой программе

Фигуристка Алена Косторная удачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат она получила 89,96 балла. Это лучшее достижение в женском фигурном катании.



Короткая программа Косторной на чемпионате России.

Предыдущее принадлежало самой Косторной. В финале Гран-при она набрала 85,45 балла.

Отметим, рекорд Косторной не будет официально признан мировым. Международный союз конькобежцев (ISU) в таком случае не учитывает результаты спортсменов на национальных соревнованиях.

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