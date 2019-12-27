Фигуристка Алена Косторная удачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат она получила 89,96 балла. Это лучшее достижение в женском фигурном катании.
Предыдущее принадлежало самой Косторной. В финале Гран-при она набрала 85,45 балла.
Отметим, рекорд Косторной не будет официально признан мировым. Международный союз конькобежцев (ISU) в таком случае не учитывает результаты спортсменов на национальных соревнованиях.
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