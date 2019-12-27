Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что публичный процесс в CAS может привести к тому, что наказание России за махинации с базой данных московской антидопинговой лабораторией может быть жестче, чем есть сейчас. Ранее стало известно, что руководитель агентства отправил письмо о несогласии с санкциями WADA.
Также Ганус рассказал, что его позиция по делу с махинациями не изменилась. Ранее глава РУСАДА заявлял, что шансов в CAS у России нет, поэтому чиновники должны согласиться с санкциями.
"Публичные слушания раскроют миру обоснования решений WADA, те кейсы, которые были изменены. Второе — вступление новых игроков, которые могут потребовать не смягчения, а ужесточения санкций. Это очень серьезные риски, но решение есть решение. Я должен его уважать, но моя позиция не меняется", — приводит "РИА Новости" слова Гануса.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.