Ганус предупредил о возможном ужесточении санкций WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что публичный процесс в CAS может привести к тому, что наказание России за махинации с базой данных московской антидопинговой лабораторией может быть жестче, чем есть сейчас. Ранее стало известно, что руководитель агентства отправил письмо о несогласии с санкциями WADA.

Также Ганус рассказал, что его позиция по делу с махинациями не изменилась. Ранее глава РУСАДА заявлял, что шансов в CAS у России нет, поэтому чиновники должны согласиться с санкциями.