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Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России в Красноярске. По сумме двух программ спортсмен заработал оценку 260,98. 20-летний Алиев впервые победил на национальном первенстве.

Произвольную программу с результатом 177,70 выиграл Артур Даниелян. В итоге он занял второе место, набрав 253,42.

Бронзовую медаль завоевал Александр Самарин, показавший результат 252,74.

Всего свои программы показали 16 фигуристов. Ранее стал известен победитель в танцах на льду. Золото завоевали Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Карьера Дмитрия Алиева

  • Чемпионат России - 1 место (2019), 3 место (2018).
  • Чемпионат Европы - 2 место (2018).
  • Финал Гран-при - 6 место (2019).
  • Чемпионат мира - 7 место (2018).
  • Олимпиада - 7 место (2018).

Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Итог

  1. Дмитрий Алиев - 260,98.
  2. Артур Даниелян - 253,42.
  3. Александр Самарин - 252,74.
  4. Макар Игнатов - 249,46.
  5. Андрей Мозалев - 240,55.
  6. Даниил Самсонов - 240,21.
  7. Петр Гуменник - 238,08.
  8. Антон Шулепов - 237,76.
  9. Сергей Воронов - 233,82.
  10. Андрей Зубер - 225,77.
  11. Илья Яблоков - 223,81.
  12. Андрей Лазукин - 223,09.
  13. Леонид Свириденко - 222,79.
  14. Егор Мурашов - 221,80.
  15. Владимир Самойлов - 220,73.
  16. Владислав Катичев - 181,39.

 Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости

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