Фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России в Красноярске. По сумме двух программ спортсмен заработал оценку 260,98. 20-летний Алиев впервые победил на национальном первенстве.
Произвольную программу с результатом 177,70 выиграл Артур Даниелян. В итоге он занял второе место, набрав 253,42.
Бронзовую медаль завоевал Александр Самарин, показавший результат 252,74.
Всего свои программы показали 16 фигуристов. Ранее стал известен победитель в танцах на льду. Золото завоевали Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости
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