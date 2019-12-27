Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России в Красноярске. По сумме двух программ спортсмен заработал оценку 260,98. 20-летний Алиев впервые победил на национальном первенстве.

Произвольную программу с результатом 177,70 выиграл Артур Даниелян. В итоге он занял второе место, набрав 253,42.

Бронзовую медаль завоевал Александр Самарин, показавший результат 252,74.

Всего свои программы показали 16 фигуристов. Ранее стал известен победитель в танцах на льду. Золото завоевали Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Карьера Дмитрия Алиева

Чемпионат России - 1 место (2019), 3 место (2018).

Чемпионат Европы - 2 место (2018).

Финал Гран-при - 6 место (2019).

Чемпионат мира - 7 место (2018).

Олимпиада - 7 место (2018).

Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Итог

Дмитрий Алиев - 260,98. Артур Даниелян - 253,42. Александр Самарин - 252,74. Макар Игнатов - 249,46. Андрей Мозалев - 240,55. Даниил Самсонов - 240,21. Петр Гуменник - 238,08. Антон Шулепов - 237,76. Сергей Воронов - 233,82. Андрей Зубер - 225,77. Илья Яблоков - 223,81. Андрей Лазукин - 223,09. Леонид Свириденко - 222,79. Егор Мурашов - 221,80. Владимир Самойлов - 220,73. Владислав Катичев - 181,39.

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости