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Фигурист Кацалапов готов выступать без флага России

Спорт » Фигурное катание

Фигурист Никита Кацалапов рассказал о своем отношении к санкциям со стороны WADA. Спортсмен отметил, что готов выступать под нейтральным флагом, если апелляция России не будет удовлетворена.

"Когда в очередной раз узнали, что страна будет выступать под нейтральным флагом, наступило ощущение, что вокруг апокалипсис. Спорт развивает в людях патриотизм. Конечно, это очень печально и многие спортсмены будут отказываться в знак протеста.

Наш спортивный век короткий, я не смогу просто ждать, когда все станет хорошо. Флаг будет в моем сердце, а под нейтральный гимн я буду в голове петь российский. Если удастся", - заявил Кацалапов журналистам в Красноярске.

27 декабря Кацалапов в паре с Викторией Синицыной выиграл чемпионат России в танцах на льду. Дуэт второй раз подряд победил в этом турнире.

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Темы wada фигурное катание виктория синицина/никита кацалапов wada против россии: допинговый скандал
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