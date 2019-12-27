Глава РУСАДА Ганус отправил в WADA письмо об апелляции

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что отправил в WADA письмо о несогласии с санкциями, которые 9 декабря в отношении российского спорта ввел исполком организации. К пакету документов он прикрепил письмо с собственной позицией по поводу допингового скандала, сообщает "РИА Новости".

Ранее решение о несогласии вынесли Наблюдательный совет РУСАДА и Совет учредителей РУСАДА, куда входят ОКР и ПКР. Вердикт российских организаций автоматически означает, что Россия подает апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Как проходит процесс рассмотрения апелляции

После получения документов WADA обязано отправить их в CAS, а суд принять к рассмотрению. По делу будет назначен арбитраж, состоящий из трех судей. Сторонами в процессе будут выступать WADA и РУСАДА. ОКР и ПКР имеют право участвовать в суде в качестве третьей заинтересованной стороны.

CAS может назначить срочную процедуру рассмотрения. Ожидается, что вердикт суда прозвучит в апреле. По мнению главы ОКР Станислава Позднякова, дело может затянуться и до начала Олимпиады-2020, которая пройдет с 24 июля по 9 августа.

До вердикта CAS санкции со стороны WADA не действуют. Российские спортсмены имеют право выступать под собственным флагом. Вердикт суда будет окончательным и обжалованию не подлежит.