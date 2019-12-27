Синицина и Кацалапов взяли золото на чемпионате России в танцах на льду

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на чемпионате России в танцах на льду. За произвольный прокат дуэт набрал 132,31 балла, а по сумме двух программ 220,74.

Это позволило Синициной и Кацалапову обойти на 1,02 балла дуэт Александры Степановой и Ивана Букина.

Третье место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 197,73 в сумме. Всего участие в соревнованиях приняли 14 танцевальных дуэтов.

Для Синициной и Кацалапова это второе золото чемпионата России. Также на их счету серебро и бронза турнира. В этом сезоне дуэт выиграл этапы серии Гран-при в Китае и России, но в финале серии занял только шестое место.

Чемпионат России по фигурному катанию. Танцы на льду

Виктория Синицина/Никита Кацалапов - 220,74 Александра Степанова/Иван Букин - 219,72 Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 197,73 Аннабель Морозова/Андрей Багин - 189,10 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин - 186,81 Софья Шевченко/Роман Еременко - 181,67 Софья Евдокимова/Егор Базин - 180,68 Ксения Конкина/Павел Дрозд - 176,21 Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов - 175,67 Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин - 154,28 Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко - 141,17 Екатерина Миронова/Евгений Устенко - 140,58 Мария Игнатьева/Михаил Брагин - 138,69 Елизавета Пасечник/Егор Колосовский - 115,73

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