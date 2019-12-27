Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на чемпионате России в танцах на льду. За произвольный прокат дуэт набрал 132,31 балла, а по сумме двух программ 220,74.
Это позволило Синициной и Кацалапову обойти на 1,02 балла дуэт Александры Степановой и Ивана Букина.
Третье место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 197,73 в сумме. Всего участие в соревнованиях приняли 14 танцевальных дуэтов.
Для Синициной и Кацалапова это второе золото чемпионата России. Также на их счету серебро и бронза турнира. В этом сезоне дуэт выиграл этапы серии Гран-при в Китае и России, но в финале серии занял только шестое место.
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